Неизвестные пожарили хлеб в Вечном огне на Марсовом поле

Уголовное дело могут возбудить после того, как неизвестные самокатчики пожарили хлеб в Вечном огне на Марсовом поле, сообщила 3 августа "Фонтанка". По данным издания, инцидент произошел накануне вечером.

Как следует из публикации, обращение в полицию поступило в субботу около 20:30. Правоохранителям заявили, что компания граждан жарит в Вечном огне шашлыки. Прибывший на место наряд никого не обнаружил.

После были изучены записи с камер наблюдения. В объективы попали двое неизвестных, обжаривших хлеб в Вечном огне. С места они уехали на электросамокатах.

Ранее Кировский районный суд Петербурга отправил под домашний арест троих фигурантов дела об осквернении памятника блокадному трамваю. Уголовное дело было возбуждено по статье об осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру