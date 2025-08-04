Сеть магазинов "Красное и белое" уходит из Вологодской области

В Вологодской области досрочно прекратили действие лицензии сети магазинов "Красное и белое", сообщил 4 августа губернатор региона Георгий Филимонов. Ранее ее действие временно прекращали из-за нарушений регионального законодательства в области продажи алкоголя.

"С 1 августа на основании заявления владельца — ООО "Альфа-М" — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя", - говорится в публикации Филимонова.

Губернатор Вологодчины пообещал, что правительство области поможет найти работу жителям региона, которые потеряют рабочие места из-за закрытия магазинов "Красное и белое". Он призвал их обращаться в Центры занятости населения по месту жительства.

Что касается владельцев помещений, где размещались магазины сети, Филимонов предложил им "взвешенно подходить к вопросам аренды". В частности, он рекомендовал отдавать предпочтение предпринимателем, специализирующимся в сфере общепита. При этом желающим вести бизнес в этой сфере Филимонов пообещал поддержку по программе "5:3:3", подразумевающей выдачу льготного займа на открытие кафе, ресторанов, пекарен и т. д.

Напомним, в конце июля глава Вологодчины сообщил, что в магазинах сети "Красное и белое" в регионе временно прекратили продажу алкогольной продукции. Причиной стали нарушения законодательства в области торговли алкоголем, действующего в регионе с марта 2025 года. При этом тогда Филимонов заявил, что торговые точки могут продолжить работу, однако без права продавать алкоголь.

Отметим, закон об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу 1 марта. Согласно новым правилам, продавать алкогольную продукцию в магазинах региона в будние дни можно только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепите.

Ранее Филимонов рассказал, что за время действия нового закона в регионе закрылось 280 алкомаркетов из 610, а еще 66 торговых точек прекратили продажу спиртного. Всего новые правила затронули 224 федеральных и 122 региональных магазина.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Филимонова