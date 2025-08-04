Куряне в Петербурге смогут проголосовать на выборах губернатора Курской области

В сентябре 2025 года в Петербурге жители Курской области смогут принять участие в выборах губернатора приграничного региона. Решение об организации экстерриториального избирательного участка принято Избирательной комиссией Курской области.

"Куряне, временно находящиеся в Санкт-Петербурге и обладающие активным избирательным правом, смогут принять участие в голосовании на выборах Губернатора Курской области", - написал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале 4 августа.

Избирательный участок будет работать на улице Красного Текстильщика, в здании управления МВД по вопросам миграции.

Напомним, 14 сентября в Курской области пройдут досрочные выборы губернатора Курской области. Сейчас главой региона является Александр Хинштейн. Он занимает этот пост по инициативе президента Владимира Путина с декабря 2024 года. Его предшественника Алексея Смирнова задержали весной 2025 года по делу о мошенничестве.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру