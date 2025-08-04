Суд назначил домашний арест подростку по делу о поджоге бывшего поста полиции

Московский районный суд отправил под домашний арест до 1 октября несовершеннолетнего школьника, обвиняемого в поджоге бывшего поста полиции на Московской площади, сообщила 4 августа объединенная пресс-служба судов. Произошедшее квалифицировали как теракт группой лиц по предварительному сговору (п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как сообщается, молодому человеку запрещено покидать или менять место проживания, общаться с участниками разбирательства, пользоваться почтой, телеграфом и интернетом, а также пользоваться иными средствами связи и делать обращения через СМИ. Об избрании домашнего ареста в суде ходатайствовало следствие.

По версии следствия, не позднее 2 августа подросток вступил в сговор с неустановленными лицами в преступный сговор с целью совершения террористического акта. После этого он якобы пришел к стационарному посту полиции на пересечении улицы Типанова и Демонстрационного проезда и метнул в него бутылку с зажигательной смесью.

О задержании несовершеннолетнего днем ранее сообщили Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел днем 2 августа, огонь на крыше строения потушили очевидцы. Согласно информации, распространенной петербургским Главком, задержанному 14 лет, он учится в девятом классе школы. На поджог юношу якобы толкнули неизвестные, запугавшие его уголовной ответственностью за передачу в переписке геоданных, а заодно посулившие ему деньги в случае выполнения задания.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру