СК возбудил дело о теракте из-за поджога бывшего пикета полиции

Уголовное дело о террористическом акте по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) возбуждено из-за поджога недействующего поста полиции на Московской площади, сообщили 3 августа в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Инцидент произошел днем ранее, за его совершение задержан подросток.

По предварительной информации, днем 2 августа молодой человек кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону бывшего пикета полиции, из-за чего загорелась крыша строения. Исполнитель будто бы сфотографировал результат и удалился. Очевидцы потушили огонь, в результате произошедшего пострадавших нет.

"Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции оперативно был установлен несовершеннолетний, задержан и доставлен в следственный отдел", — говорится в сообщении СК.

В ГУ МВД по региону уточнили, что задержанным оказался 14-летний девятиклассник. Юноша сообщил правоохранителям, что ранее познакомился с девушкой в интернете и отправил по ее просьбе геолокацию популярных мест в городе. После этого собеседница удалила переписку и заблокировала аккаунт подростка, а затем ему позвонил неизвестный со словами, будто бы переданные геоданные используются третьими лицами и за это подростку якобы грозит уголовная ответственность.

"Чтобы избежать этого, неизвестный предложил ему выполнить задание — поджечь помещение бывшего пикета полиции на Московском проспекте, в дополнение пообещав денежное вознаграждение", — пересказали правоохранители показания задержанного.

Подросток изготовил по инструкции зажигательную смесь, перелил ее в бутылку и поджег пикет полиции. Вслед за этим он удалился.

Как сообщили в СК, сейчас следователь устанавливает обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее Пушкинский районный суд отправил на два месяца в СИЗО Никиту Никитина, обвиняемого в попытке поджога операционного отделения банка. Произошедшее квалифицировали как теракт. Как сообщалось, гражданин мог действовать под влиянием неких третьих лиц. Ранее он взял кредит на 3,5 млн рублей и перевел их мошенникам, писала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Андрей Казарлыга, фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)