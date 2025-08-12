Свыше 20 человек утонули в петербургских водоемах с начала лета

С начала купального сезона в Петербурге утонули 26 человек, сообщила 12 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на городское ГУ МЧС. Спасатели вновь призывают петербуржцев соблюдать осторожность у воды.

По состоянию на 12 августа, с начала лета на петербургских водоемах погибли 26 человек, четверо из них – дети. При этом сотрудники МЧС смогли спасти еще 18 купальщиков. Половина из спасенных оказались детьми.

Спасатели в очередной раз призывают петербуржцев соблюдать правила безопасности на воде. В МЧС призвали горожан купаться на специально оборудованных пляжах, не нырять в незнакомых местах и не заходить в воду в состоянии опьянения.

Как подчеркивает "Фонтанка.ру", один из водоемов Петербурга спасатели называют "озером смерти". Речь идет о Верхнем Суздальском озере. Напомним, только в июле там утонули 19-летний молодой человек и две сестры 11 и 14 лет. Кроме того, в июне сотрудники МЧС отчитались о спасении на озере двух мальчиков 12 и 14 лет, а в июле спасателям удалось достать из воды женщину с ребенком.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру