Транспортная прокуратура взяла на контроль вернувшийся в Пулково рейс в Калининград

Северо-Западная транспортная прокуратура поставила на контроль ситуацию с рейсом Петербург-Калининград, сообщила пресс-служба ведомства 12 августа. Самолету пришлось вернуться из-за грозы.

Как отмечается в публикации, борт, вылетевший из Петербурга в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково из-за неблагоприятных условий. Как уточнили в авиакомпании "Россия", причиной возвращения рейса FV6333 стала грозовая облачность над Финским заливом, которую невозможно обойти.

Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление им предусмотренных авиационными правилами услуг. Около 11:50 в пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что самолет вновь вылетел в Калининград.

Отметим, что в Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы. Он будет действовать 12 августа с 13 до 21 часа и 13 августа с 12 до 20 часов.

Напомним, ранее представители оператора Пулково ООО "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили, что в 2025 году аэропорт потерял порядка 100-150 млн рублей из-за отмены и задержек рейсов в связи с атаками БПЛА. При этом потери авиакомпаний могут быть еще выше.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру