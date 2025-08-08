Убытки Пулково из-за атак БПЛА оценили в 100-150 млн рублей

Петербургский аэропорт Пулково оценивает свои убытки из-за отмены и задержки рейсов на фоне атак БПЛА в 100-150 млн рублей, сообщил 8 августа "Коммерсантъ" со ссылкой на директора по авиационной коммерции "Воздушных ворот Северной столицы" Асият Халваши. Представительница оператора Пулково подчеркнула, что авиаотрасль уже адаптировалась к таким ситуациям.

"Мы оцениваем недополученную прибыль от долговременного периода закрытия в 100-150 млн рублей. Затраты авиакомпаний могут быть значительно выше", - приводит слова Халваши издание.

Она отметила, что работа воздушной гавани во время действия ограничений требует дополнительных ресурсов как от авиакомпаний, так и от самого аэропорта. Они идут, в частности, на стабилизацию расписания и обеспечение пассажиров необходимыми услугами.

При этом Халваши подчеркнула, что авиаотрасль уже адаптировалась к текущей ситуации. Так, в случае отмены рейсов на высокочастотных направлениях (например, Москва) несколько отправлений объединяют в один и перевозка пассажиров осуществляется на самолетах с большей вместимостью. В свою очередь, иностранные авиакомпания организуют дополнительные рейсы для выполнения обязательств перед пассажирами.

Напомним, ранее в Пулково сообщали, что аэропорт потерял порядка 50-55 млн рублей из-за отмены и переносов рейсов 4-7 июля. За тот период в воздушной гавани несколько раз вводились ограничения, всего было отменено 172 рейса.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру