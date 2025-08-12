В России в 2025 году пресекли 172 теракта

Глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о предотвращении 172 терактов в 2025 году в ходе заседания НАК 12 августа, сообщил ТАСС. 18 из них готовились иностранцами.

По словам Бортникова, с начала года наблюдается рост преступлений террористической направленности, в частности, связанных с нанесением ущерба критической и социальной инфраструктуре и нападением на военных. Всего правоохранители предотвратили 172 подобных теракта, девять из них планировались как вооруженные нападения на образовательные организации.

Бортников заявил, что большинство исполнителей оказались лицами, "попавшими под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций". Наиболее подверженной вовлечению в преступную деятельность оказалась молодежь – их доля среди общего числа задержанных достигла 65%.

Глава НАК подчеркнул, что часто вербовке подвергаются также выходцы из стран Центральной Азии. Всего за семь месяцев 2025 года были задержаны более 290 мигрантов, подозреваемых в участии в террористической деятельности. По словам Бортникова, правоохранители пресекли 18 терактов, планировавшихся иностранцами.

Напомним, в начале августа суд отправил под домашний арест подростка, обвиняемого в поджоге бывшего поста полиции на Московской площади. Школьнику вменяют теракт группой лиц по предварительному сговору (п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ). Согласно данным петербургской полиции, задержанному 14 лет, он учится в девятом классе школы.

фото: ЗАКС.Ру