В Петербурге осудили призывавшего к насилию в отношении полиции

Невский районный суд Петербурга приговорил к 3 годам колонии Фарахманда Исаева, обвиняемого в двух эпизодах призывов к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщила 4 августа объединенная пресс-служба судов города.

Как говорится в публикации, в сентябре 2022 года Исаев увидел в мессенджере Telegram видео, к которым оставил комментарии, содержащие в себе призывы к воспрепятствованию законной деятельности сотрудников МВД России. При этом обвиняемый мог испытывать неприязненное отношение к сотрудникам полиции.

Второй эпизод преступления произошел в ноябре 2022 года. Тогда Исаев после просмотра другого видео решил разместить его в открытой публичной группе с подписью, содержащей в себе призыв к насильственным действия в отношении немусульман.

В результате суд признал Исаева виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Его приговорили к 3 годам колонии общего режима с запретом администрирования сайтов и размещения информации в интернете на срок 3 года.

Напомним, в начале июля в Петербурге задержали местного жителя, обвиняемого в публикации в Сети публичных призывов к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, петербуржец также размещал свои призывы в публичных сообществах Telegram.

фото: ЗАКС.Ру