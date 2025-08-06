Милонов призвал запретить работу сервисов по круглосуточной доставке алкоголя

Депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов ("Единая Россия") направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением принять меры по недопущению работы сервисов, с помощью которых россияне могут заказывать на дом алкоголь в ночное время, сообщает ТАСС 6 августа.

По мнению Милонова, существование таких сервисов сводит на нет усилия законодателей по ограничению продажи спиртного и борьбе с алкоголизмом среди населения. Кроме того, депутат полагает, что через доставку крепкие напитки могут попадать к несовершеннолетним.

"Считаю необходимым, принять соответствующие меры по недопущению распространения и укоренения данной практики по всей Российской Федерации. Прошу вас оценить идею о прекращении деятельности подобных сервисов в нашей стране и принять организационные меры по улучшению законодательной базы нашей страны в данном направлении", - написал Милонов Алиханову.

Виталий Милонов нередко выступает с различными предложениями по ограничению продажи и употребления алкоголя в России. Так, в июле он призывал установить в стране фиксированное число магазинов, у которых будет право торговать спиртным. Ранее, в 2024 году, депутат предлагал проверять артистов на трезвость перед выходом на сцену. Во время пандемии коронавируса в 2020 году Милонов считал необходимым ограничить продажу алкоголя, чтобы граждане на самоизоляции не поддавались соблазну злоупотреблять спиртными напитками.

Напомним, в Вологодской области с весны 2025 года ввели строгие ограничения на продажу алкоголя. С 1 марта 2025 года продавать алкогольную продукцию в магазинах региона в будние дни можно только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепите. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 4 августа заявлял, что сеть "Красное и белое" может покинуть регион, однако в руководстве компании эту информацию опровергли. Тогда Филимонов посоветовал предпринимателям переключиться на торговлю продуктами питания.

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