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Новости 6 августа 2025, 14:19

Милонов призвал запретить работу сервисов по круглосуточной доставке алкоголя

фото ЗакС политика Милонов призвал запретить работу сервисов по круглосуточной доставке алкоголя

Депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов ("Единая Россия") направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением принять меры по недопущению работы сервисов, с помощью которых россияне могут заказывать на дом алкоголь в ночное время, сообщает ТАСС 6 августа.

По мнению Милонова, существование таких сервисов сводит на нет усилия законодателей по ограничению продажи спиртного и борьбе с алкоголизмом среди населения. Кроме того, депутат полагает, что через доставку крепкие напитки могут попадать к несовершеннолетним. 

"Считаю необходимым, принять соответствующие меры по недопущению распространения и укоренения данной практики по всей Российской Федерации. Прошу вас оценить идею о прекращении деятельности подобных сервисов в нашей стране и принять организационные меры по улучшению законодательной базы нашей страны в данном направлении", - написал Милонов Алиханову. 

Виталий Милонов нередко выступает с различными предложениями по ограничению продажи и употребления алкоголя в России. Так, в июле он призывал установить в стране фиксированное число магазинов, у которых будет право торговать спиртным. Ранее,  в 2024 году, депутат предлагал проверять артистов на трезвость перед выходом на сцену. Во время пандемии коронавируса в 2020 году Милонов считал необходимым ограничить продажу алкоголя, чтобы граждане на самоизоляции не поддавались соблазну злоупотреблять спиртными напитками.

Напомним, в Вологодской области с весны 2025 года ввели строгие ограничения на продажу алкоголя. С 1 марта 2025 года продавать алкогольную продукцию в магазинах региона в будние дни можно только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепите. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 4 августа заявлял, что сеть "Красное и белое" может покинуть регион, однако в руководстве компании эту информацию опровергли. Тогда Филимонов посоветовал предпринимателям переключиться на торговлю продуктами питания. 

фото ЗАКС.Ру


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