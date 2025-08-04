"Красное и белое" опровергло информацию об уходе из Вологодской области

В сети магазинов "Красное и белое" опровергли информацию о прекращении работы на территории Вологодской области, сообщил 4 августа РБК со ссылкой на основателя сети Сергея Студенникова. Глава региона Георгий Филимонов посоветовал им продавать "хлеб и продукты питания".

Студенников в разговоре с РБК заявил, что информация о прекращении работы магазинов сети "Красное и белое" на территорию Вологодской области является ложью. В пресс-службе компании также опровергли эти данные.

Об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области сообщил губернатор региона Георгий Филимонов 4 августа. Он заявил, что с 1 августа действие лицензии было досрочно прекращено на основании заявления владельца. После публикации РБК с опровержением этой информации, Филимонов посоветовал сети переключиться на продажу продуктов питания и провести ребрендинг.

"Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет", - говорится в публикации Филимонова в его Telegram-канале.

Напомним, в конце июля глава Вологодской области сообщил, что в магазинах сети "Красное и белое" в регионе временно прекратили продажу алкогольной продукции. Тогда Филимонов заявил, что торговые точки могут продолжить работу, однако без права продавать алкоголь.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении продажи алкоголя. В соответствии с ним, продавать алкогольную продукцию в магазинах региона в будние дни можно только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепите.

Анастасия Луценко, фото: сайт "Красное и белое"