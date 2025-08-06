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Новости 6 августа 2025, 16:52

Депутат ЗакСа Ленобласти Апостолевский отбыл административный арест

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Ленобласти Апостолевский отбыл административный арест

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Иван Апостолевский 6 августа покинул изолятор временного содержания, в котором провел семь дней административного ареста из-за протокола по статье о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в компартии. 

"Друзья, жив, здоров, к бою готов! Всем спасибо за поддержку!", - написал Апостолевский в своих социальных сетях. 

Судя по опубликованной фотографии в соцсетях парламентария, встречать Апостолевского приехали соратники. Среди них - экс-кандидатка в губернаторы Ленинградской области Лариса Мухина. 

Сосновоборский городской суд арестовал депутата от КПРФ 30 июля. Поводом для административного дела стала публикация Апостолевского в своих социальных сетях, размещенная еще в 2017 году. Спорным постом стал материал  комсомольской газеты "Fонарь" с критикой политика Алексея Навального*. Оспорить арест в областном суде не удалось

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото Иван Апостолевсий


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