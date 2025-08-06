Тихонова обратилась к главе комтранса из-за тщательных проверок пассажиров метро

Руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" в Петербурге Надежда Тихонова направила обращение председателю комитета по транспорту Валентину Енокаеву с предложением разместить в метро информационные стенды о правилах осмотра вещей пассажиров. Ранее в СМИ рассказывали об участившихся случаях отказа в проезде гражданам, которые не могут продемонстрировать работоспособность своих гаджетов.

"Все это – уже самые обычные атрибуты наших жителей – от учащихся школ до туристов. Предложила разместить в вестибюлях станций и в вагонах наглядные информационные материалы о правилах досмотра технических устройств. Кроме того, попросила рассмотреть возможность размещения на станциях метро портативных устройств для зарядки техники", - написала Тихонова в своих соцсетях 6 августа.

Автор письма отмечает, что в действующих правилах пользования петербургской подземкой нет какой-либо актуальной информации об ужесточении проверок, а сотрудники метро руководствуются приказом Министерства транспорта.

В начале августа петербургские СМИ рассказывали про жителей города, которых не допустили в метро из-за разряженных гаджетов. Один из них, например, не смог показать работоспособность ноутбука, а воспользоваться розеткой ему не позволили. В комитете по транспорту позже объяснили такие меры вопросами безопасности.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру