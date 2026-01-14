Февральский концерт Долиной в БКЗ перенесли на ноябрь

Концерт певицы Ларисы Долиной в Петербурге перенесли на более поздний срок, говорится в сообщении на сайте БКЗ "Октябрьский". Мероприятие должно было состояться 25 февраля, однако же теперь его отложили до середины ноября.

"Уважаемые зрители! Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны", — сообщили в БКЗ и принесли извинения поклонникам исполнительницы за доставленные неудобства.

Сам концерт называется "Юбилей в кругу друзей". Он приурочен к 70-летию исполнительницы. О причинах переноса мероприятия официально ничего не сообщалось. Директор Долиной Сергей Пудовкин заявил ТАСС, что это связано "с изменениями гастрольных планов".

Ранее Долина стала героиней скандальной истории с продажей квартиры в Москве. Летом 2024 года она продала недвижимость за 112 млн рублей и передала полученные деньги телефонным мошенникам. После этого она через суд добилась признания сделки недействительной. Решение первой инстанции подтвердили Московский городской суд и Второй кассационный суд общей юрисдикции, однако в середине декабря 2025 года Верховный суд встал на сторону покупательницы квартиры Полины Лурье, подтвердив ее право собственности на недвижимость. Квартиру Долина до сих пор не передала.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Заксобрания Петербурга