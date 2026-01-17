Подростку потребовалась помощь спасателей после катания на "ватрушке"

Несовершеннолетний потерял сознание, катаясь на "ватрушке" в Ленинградской области, сообщили 17 января в аварийно-спасательной службе региона. Юноша ударился головой о лед при падении.

Инцидент произошел накануне в Тосненском районе. Поздно вечером сотрудникам поисково-спасательного отряда поступил сигнал о происшествии, случившемся на 6-м карьере в поселке Шапки. После этого спасатели выехали на место.

"Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно на носилках транспортировали пострадавшего в карету скорой помощи", — говорится в сообщении.

Сообщения об инцидентах при катании на "ватрушках" поступают каждую зиму. В середине декабря 2025 года Елизаветинская больница отчиталась о первом в этом зимнем сезоне пострадавшем при катании на тюбинге. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму с повреждением груди и позвоночника.

Андрей Казарлыга / Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти (скриншот видео)