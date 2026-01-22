Глава комтранса Ваньчков высказался о нападении водителя автобуса на подростка

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков прокомментировал ситуацию с нападением водителя городского автобуса компании "Вест-Сервис"на подростка 20 января. В тот день молодые люди не успели на автобус № 545 и, по заявлению комитета, начали бить по стеклам рюкзаком. Водитель вышел из автобуса и "попытался воспрепятствовать" Инцидент произошел в Пушкинском районе. Сейчас водитель снят с линии. В скором времени его вызовут на комиссию по безопасности дорожного движения.

"Я даю жесткую оценку действиям водителя, который грубо нарушил должностные инструкции. <...> Ситуация находится под моим личным контролем, уверен, что будет дана всесторонняя правовая оценка действий всех участников конфликта – и водителя, и подростков", - приводит слова Ваньчкова пресс-служба комитета.

Ваньчков поручил провести тщательную проверку и привлечь "Вест-Сервис" к ответственности за ненадлежащую работу с водительским составом. Также чиновник заявил о готовности содействовать правоохранительным органам. На инцидент обратили внимание в Следственном комитете. В заявлении ведомства говорится, водитель в ходе конфликта продемонстрировал предмет, похожий на нож.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру