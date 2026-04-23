Бельский: ЗакС не будет закупать VPN

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что городской парламент не будет тратить бюджетные деньги VPN. О популярности этой технологии спикера спросил ведущий Юрий Зинчук в эфире программы "Среда Бельского" на телеканале "Санкт-Петербург" 22 апреля. Ранее бюджетные учреждения в разных регионах России начали размещать аукционы на подключение к VPN.

– Законодательное собрание точно не будет закупать, потому что нам просто не требуется, – заявил Бельский.

Бельский уточнил, что большинство граждан воспринимают VPN как инструмент для доступа к заблокированным в России мессенджерам, но в широком смысле эта технология необходима для корпоративных целей.

– Есть питьевая вода, а есть техническая. Вот здесь технически без этого невозможно. Никто не говорит, что органы государственной власти закупают себе VPN, чтобы спокойно общаться в мессенджерах, которые не приветствуются на территории Российской Федерации. Это не так, – заверил Бельский.

Отметим, в Большом зале Мариинского дворца, в котором проходят пленарные заседания парламента, работает гостевой Wi-Fi с доступом ко всем заблокированным в России ресурсам. Там без проблем работает мессенджер Telegram и другие запрещенные соцсети.

