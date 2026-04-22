В 2025 году КСП провела 10 проверок по инициативе ФСБ

Контрольно-счетная палата Петербурга в 2025 году провела 10 контрольных мероприятий по инициативе ФСБ, следует из отчета главы палаты Константина Желудкова перед депутатами. Чаще ФСБ в КСП обращались только губернатор Петербурга и Законодательное собрание — от них поступило по 24 и 14 обращений соответственно. Полиция обращалась в КСП в 2025 году семь раз.

Всего в 2025 году специалисты КСП провели 54 контрольных и 233 экспертных аналитических мероприятия. Большая часть мероприятий, 227, пришлась на государственные учреждения. Еще 39 — на внутригородские муниципальные образования. Основные направления контроля: социальная сфера, государственное управление и местное самоуправление.

Контрольно-счетная палата Петербурга является инструментом для внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. КСП подконтрольна Законодательному собранию. Ведомство, в том числе, проверяет, как тратят деньги муниципалы.

