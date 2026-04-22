Замдиректора парка "Патриот" в Кронштадте арестовали по обвинению во взятке

Суд арестовал заместителя генерального директора парка "Патриот" по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталия Мелимука по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает 22 апреля пресс-служба Следственного комитета. Парк принадлежит Министерству обороны, его филиалы находятся в Московской области, в Кронштадте и в других городах.

По данным следствия, в декабре 2025 года был заключен контракт с ООО "Гермес" на инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий и территорий парков "Патриот" в городе Одинцово Московской области и в Кронштадте. Сумма контракта превысила 1,4 млрд рублей. За общее покровительство и отсутствие контроля за выполнением работ Мелимук в апреле 2026 года мог получить 18-миллионную взятку от руководителя организации, полагают следователи.

Сотрудники СК собирают доказательства и устанавливает других лиц, причастных к совершению правонарушения.

Парк "Патриот" находится в исторической части Кронштадта. Там представлены боевые корабли, глубоководные аппараты и другая военная техника. Также в Кронштадте есть музейно-исторический парк "Остров фортов", за создание которого губернатор Александр Беглов в марте наградил главу проектного офиса Ксению Шойгу знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

В апреле суд приговорил бывшего руководителя музейно-храмового комплекса Вооруженных сил в Кронштадте Евгения Григорькина к 6 годам лишения свободы. Его обвинили в получении 20 млн рублей для личной выгоды.

