РБК: Дворцовые конюшни в Петергофе выставят на торги

На торги выставят Дворцовые конюшни и флигель дачи Кожевникова в Петродворцовом районе Петербурга, сообщил 22 апреля "РБК Петербург" со ссылкой на данные государственной компании "Дом.рф". Исторические здания передали этой организации накануне. Точная дата торгов неизвестна.

Представители "Дом.рф" в разговоре с изданием отметили, что инвесторы смогут взять кредиты на восстановление зданий и приспособление для современного использования по льготной ставке в 9%.

Дворцовые императорские конюшни построили в 1848-1855 годах. Площадь ансамбля составляет примерно 13 тысяч кв.м. Там находились манеж, кузница, ветеринарная лечебница и каретная. В конюшнях одновременно могли находиться более 300 лошадей. Во второй половине XIX века в здании располагался императорский конвой, затем казармы. При советской власти конюшни приспособили под дом отдыха. В 2001 году Дворцовые конюшни признали объектом культурного наследия. Сейчас здание закрыто для посещения.

Ранее агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры предлагало открыть на территории конюшен школу верховой езды, музейно-выставочный комплекс, гостиницу, ресторан и другие объекты. Однако работы по реставрации проведены не были.

Флигель дачи Кожевникова также построили в середине XIX века. В здании располагались школа и медицинские училища. Сейчас там работает учебная база Санкт-Петербургского медико-технического колледжа. В 2024 году флигель объявили выявленным объектом культурного наследия.

В апреле комитет по госконтролю и охране памятников разрешил реставрацию другого здания, где раньше располагались конюшни - Конюшенных ведомств в центре Петербурга. После реставрации на объекте планируют открыть общественное пространство и гастрономический кластер.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по госконтролю и охране памятников