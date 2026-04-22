Кинокритика Антона Долина* заочно приговорили к году колонии

Мировой судья в Москве 22 апреля заочно приговорил кинокритика Антона Долина* к году лишения свободы за нарушение законодательства об иноагентах (ст. 330.1 УК РФ), передает РИА "Новости". Также ему запретили администрировать сайты в течение двух лет.

Долину* вменяли распространение с октября 2022 по март 2025 года информации в соцсетях без специальной маркировки иноагента. Изначально обвинение просило для кинокритика 1 год 10 месяцев колонии общего режима с запретом администрировать сайты на три года.

Фигуранта дела признали иноагентом в октябре 2022 года. Сам он находится за границей. Его объявили в федеральный розыск. В 2023 году кинокритика уже привлекали к ответственности из-за нарушения законодательства об иноагентах. В то время Долин* маркировал свой контент, однако текст его плашек отличался от установленного и в некоторых случаях содержал нецензурную брань.

*Минюст внес Антона Долина в реестр иноагентов

