Путин присвоил Академии ФСБ имя Дзержинского

Академия Федеральной службы безопасности в Москве получила имя основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликса Дзержинского, указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля 22 апреля, он вступил в силу со дня подписания.

"Присвоить федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" почетное наименование "имени Ф. Э. Дзержинского"", — говорится в тексте указа.

Учебное заведение отсчитывает свою историю с момента появления постоянных курсов по подготовке сотрудников ВЧК. Они открылись в 1921 году. После ряда реорганизаций учреждение стало Высшей школой КГБ, которая с 1962 года стала носить имя Дзержинского. После распада СССР на базе Высшей школы и Академии пограничных войск была образована Академия ФСБ. Это произошло в 1992 году.

Дзержинский известен как революционер, член РСДРП (б). После Октябрьской революции 1917 года выступил основателем ВЧК для борьбы с противниками большевиков. Из этой организации позднее вырастет НКВД и, в дальнейшем, КГБ.

