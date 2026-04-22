Беглов возложил цветы к памятнику Ленину

Губернатор Александр Беглов возложил 22 апреля цветы к памятнику Владимиру Ленину у входа в Смольный, сообщила администрация главы Петербурга. Вместе с ним участие в церемонии, приуроченной к 156-летию советского лидера, приняла блокадница Людмила Смирнова.

В Смольном отметили, что сохраняют память о Ленине. В частности, здесь работает мемориальный комплекс с рабочим кабинетом и комнатой, где политик жил с супругой Надеждой Крупской в период с ноября 1917 по март 1918 года.

Ранее Беглов обратился к петербуржцам с поздравлением в честь дня рождения Ленина. Губернатор отметил, что после прихода к власти в 1917 году советское правительство смогло победить в Гражданской войне, восстановить государственность и провести социальные реформы.

"В историю он вошел как основатель новой социальной философии и общественно-политической системы, которые оказали огромное влияние на общественное устройство и развитие не только нашей страны, но и всего мира", — оценил наследие Ленина Беглов.

Участвовавшая в возложении цветов Смирнова родилась в Ленинграде в 1939 году. После окончания университета она преподавала химию в школе. В советское время жительница города была удостоена звания Героя Социалистического труда с вручением Ордена Ленина и рядом других наград. В среду Беглов вручил Смирновой орден Дружбы, которым ее месяцем ранее наградил президент Владимир Путин, отметив заслуги петербурженки в общественной деятельности и патриотическом воспитании молодежи.

