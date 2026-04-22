47news: ФСБ задержала природоохранного прокурора Ленобласти

Сотрудники ФСБ задержали 22 апреля главу Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры Артема Зобова по делу о получении нескольких взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), сообщил портал 47news. По информации издания, в помещениях ведомства утром прошли обыски.

Уголовное дело в отношении Зобова возбудил Следственный комитет, передает портал. Прокурору якобы вменяют взятки на миллионы рублей, связанные с утилизацией отходов и, в частности, строительных грунтов разработчиками песчаных карьеров.

Это не первый представитель прокуратуры в Ленобласти, чьи действия вызвали интерес у силовых ведомств. В ноябре 2025 года суд арестовал бывшего прокурора Кингисеппского района Андрея Стрельникова по делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что он мог безосновательно не принимать решения по нескольким уголовным делам, полученным из полиции. В результате сроки давности по некоторым из них истекли.

