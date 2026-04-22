Беглов вручил награды 58 петербуржцам в Смольном

Губернатор Александр Беглов вручил награды и поощрения президента России Владимира Путина 58 жителям Петербурга, сообщили 22 апреля в пресс-службе Смольного. Среди них оказались ветераны, сотрудники предприятий оборонного комплекса, вузов, исследовательских центров, а также представители общественных организаций.

"Каждый день вы делаете город лучше. От имени горожан благодарю вас за преданность своему делу, талант и верность Петербургу," - сказал Беглов в своем обращении.

Ордена Почета удостоились писательница Татьяна Захарова. В свою очередь, Орден Дружбы получила учитель Людмила Смирнова. Обе они застали блокаду Ленинграда. Глава города также вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени плавильщику завода "Красный Выборжец" Евгению Грозе и сотрудникам Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Евгению Остапенко и Николаю Рудницкому.

Почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом" наградили гендиректора концерна „Морское подводное оружие — Гидроприбор" Владимира Патрушева и врача-онколога Владимира Прейса. Кроме того, высокими наградами отметили петербуржцев, работающих в Крыловском государственном научном центре, во Всероссийском научно-исследовательском институте защиты растений, в Мариинском театре и в других организациях и компаниях.

Несколькими днями ранее губернатор наградил бывшего главу администрации Московского района Владимира Ушакова. О своей отставке чиновник рассказал 18 апреля. В районной администрации он работал с 2000 года.

