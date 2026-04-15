Суд приговорил экс-директора музея в Кронштадте к 6 годам колонии

Петроградский районный суд 15 апреля приговорил бывшего руководителя музейно-храмового комплекса Вооруженных сил в Кронштадте Евгения Григорькина к 6 годам исправительной колонии, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также фигуранту дела назначили штраф в размере 32 млн рублей. Мужчину признали виновным в получении взятки размером почти в 20 млн рублей (ст.290 УК РФ).

Как установил суд, с июня 2024 года по октябрь 2025 года он за денежное вознаграждение в 15 млн рублей помогал ООО "Арчеда" арендовывать причал, принадлежащий Минобороны России. Кроме того, с июля 2023 года по сентябрь 2025 года фигурант дела беспрепятственно принимал работы по инженерно-техническому и санитарному обслуживанию зданий. За это представители юридических организаций незаконно заплатили ему 4,8 млн рублей.

С фигурантом дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В доход государства оправилась вся сумма взятки, полученной Григорькиным. Она составляет 19,8 млн рублей.

Уголовное дело на Григорькина возбудили в конце февраля. Под стражей он находится с октября 2025 года. Тогда он свою вину не признал.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру