Гуцан назвал недостаточными меры защиты объектов от атак БПЛА

Генеральный прокурор России Александр Гуцан 15 апреля объявил меры защиты объектов от атак беспилотников недостаточными, передает ТАСС. Об этом глава надзорного ведомства сообщил во время выступления с ежегодным докладом Совету Федерации. По словам Гуцана, число терактов на территории страны увеличилось из-за беспилотных и артиллерийских атак.

"Нарастающая агрессия против России стала первопричиной роста террористических и экстремистских преступлений. <...> Вместе с тем, с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры следует признать недостаточными," - сказал Гуцан.

Также генпрокурор заявил, что по требованию прокуроров владельцы предприятий промышленности, энергетики и транспорта закупили доступные средства защиты и радиоэлектронной борьбы.

С начала года разные регионы России подвергаются атакам БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 апреля над шестью регионами и над акваторией Азовского и Черного морей сбили 85 беспилотников.

