Новости 14 апреля 2026, 19:02

Путин назначил Львову-Белову на пост председателя "Фонда защиты детей"

Президент России Владимир Путин назначил уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову на пост председателя общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей". Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов 14 апреля.

"Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М. А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", — говорится в указе президента.

На посту председателя "Фонда защиты детей" Львова-Белова станет руководить координационным советом. В его состав войдут представители Министерства просвещения, общественные объединения и организации. Сам фонд создан в 2020 году по указу президента в целях сотрудничества государства и гражданского общества по вопросам защиты детей и созданию благоприятных условий для их воспитания и развития.

Львова-Белова родилась в Пензе в 1984 году. Она заняла должность детского омбудсмена по указу президента 27 октября 2021 года. До этого она находилась на посту сенатора Пензенской области. Во время работы в регионе входила в состав молодежного совета губернатора и баллотировалась в Пензенскую городскую думу от "Единой России", однако отказалась от депутатского мандата после выборов. Львова-Белова также координировала работу ряда общественных организаций и проектов.

Фото: Мария Львова-Белова


