Замминистр строительства и ЖКХ ушел от ответа на вопрос о жилье в Петербурге

Во время Всероссийского жилищного конгресса 14 апреля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин уклонился от ответа на вопрос модератора мероприятия о перспективах жилищного рынка Петербурга на 2027-2028 годы, сообщил "Деловой Петербург". Стасишин сделал акцент на федеральной повестке и заявил, что готов обсуждать конкретные примеры развития жилищной сферы, за исключением ситуации в Северной столице, передает ДП.

"Спросите конкретный регион — расскажу. Но кроме того региона [Петербурга], о котором вы сначала сказали", — цитирует Стасишина издание.

Издание сообщает, что замминистра не стал комментировать положение жилищного рынка в Петербурге, а также призвал не мерить риски возможного дефицита новостроек "в среднем по больнице", поскольку жилищную сферу необходимо обсуждать, по его словам, приводя в примеры конкретные регионы и отдельные проекты.

"Нельзя сегодня мерить в среднем по больнице, ни в коем случае нельзя мерить в среднем по больнице", — сказал замминистра.

Так, Стасишин рассказал не про Северную столицу, а про Краснодарский край, где, по его сведениям, в продаже находятся 8 млн квадратных метров недвижимости, при этом распроданность нового жилья составляет около 20%. По словам Стасишина, такая статистика в сфере рынка указывает на преждевременность разговоров о дефиците жилья в ближайшие пару лет.

ДП подчеркивает, что в остальном открытая дискуссия прошла без обсуждения ситуации с жильем в Петербурге. Замминистра строительства и ЖКХ сконцентрировался на разговоре о высокой стоимости заемных денег, необходимости улучшения работы регионов с проектной документацией, а также охлаждении спроса на недвижимость и дороговизне ипотечного жилья.

Сейчас в Петербурге при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства на площадке "Экспофорум" проходит Всероссийский жилищный конгресс. Мероприятие продлится до 17 апреля.

Екатерина Гусева / Фото: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства