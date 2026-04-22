Наблюдаем с интересом: Четырбок о проверке книг Остера в СК

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что с интересом ждет результатов проверки Следственного комитета в отношении творчества детского писателя Григория Остера, получившего известность, в том числе, после выхода книги "Вредные советы".

— Год назад мы тоже [обращали внимание на его творчество]… Посмотрим, какие будут результаты. Наблюдаем с интересом, — сказал Четырбок.

Петербургские депутаты в прошлом, действительно, предприняли попытку поставить под сомнение пользу творчества Остера для детей. Тогда Четырбок вместе с коллегой Марией Макаровой подготовили обращение к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой поделиться экспертным мнением. Депутатов заинтересовали книги "Школа ужасов", "Ужасные задачники" и "Книга о вкусной и здоровой пище людоеда". Идея обратиться к уполномоченному возникла после "многочисленных обращений родителей". Правда, отправлять письмо Львовой-Беловой так и не стали — решили предварительно проконсультироваться со специалистами.

Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил коллегам изучить творчество Остера. На заседании профильного координационного совета участники сочли, что книги автора содержат "сомнительные с педагогической точки зрения установки".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру