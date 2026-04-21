Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил коллегам проверить книги российского писателя Григория Остера. О решении главы Следкома сообщили в пресс-службе ведомства 21 апреля. Интерес к детской литературе возник во время заседания ведомственного координационного совета по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

"Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель Следственного комитета поручил провести проверку книг указанного автора", – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Обсуждение вопросов защиты несовершеннолетних проходило на фоне роста числа тяжких и особо тяжких преступлений, в которых принимают участие дети. В Следкоме считают, что в стране нужно развивать меры поддержки для молодежи и адресно заниматься вопросами из "группы риска".

Григорий Остер является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Наибольшую известность ему принесла серия книг "Вредные советы". Также по его сказкам создавали мультфильм "Котенок по имени Гав". Также Остер принимал участие в создании сайта о президенте для школьников.

