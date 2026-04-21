Звания заслуженных архивистов и ветврачей могут появиться в Петербурге

В Петербурге могут появиться звания почетных архивистов и почетных ветеринарных врачей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Проект корректировки постановления "О наградах губернатора Санкт-Петербурга" появился 21 апреля на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

"Учредить почетное звание "Заслуженный архивист Санкт-Петербурга" и утвердить положение о почетном звании "Заслуженный архивист Санкт-Петербурга"", — говорится в тексте постановления. Схожий по смыслу пункт касается и ветврачей.

Почетное звание будут присваивать сотрудникам с не менее чем 15-летним стажем работы в Петербурге. Другим условием станет наличие почетной грамоты управления ветеринарии или архивного комитета, в зависимости от сферы деятельности награждаемого.

В год собираются присуждать не более пяти званий в одной отрасли и пяти — в другой. Присвоение будет происходить накануне Дня архивов 10 марта и Дня ветеринарного работника 31 августа.

Сейчас в списке почетных званий Петербурга насчитывается 29 позиций. Среди них — заслуженные артисты, архитекторы, врачи, спасатели, учителя, художники работники культуры, садово-паркового хозяйства и других отраслей.

В середине апреля в Петербурге впервые вручили знаки почетных благотворителей. На церемонии в Законодательном собрании спикер Александр Бельский преподнес награды предпринимателю Году Нисанову и президенту спортивной федерации бокса Максиму Жукову. Само звание появилось в конце января. По условиям, претенденты должны потратить на благотворительность в Северной столице не менее 10 млн рублей за год.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру