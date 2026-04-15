Спикер Бельский вручил Году Нисанову и Максиму Жукову знаки почетных благотворителей

В Ротонде Мариинского дворца 15 апреля впервые состоялась церемония вручения знаков "Почетный благотворитель Санкт-Петербурга", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Председатель городского парламента Александр Бельский вручил нагрудные знаки председателю совета директоров компании "Киевская площадь" Году Нисанову и президенту спортивной федерации бокса Максиму Жукову.

Также на мероприятии присутствовали вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, который зачитал собравшимся приветственное слово от губернатора Александра Беглова.

Закон о почетных благотворителях принят городским парламентом в конце января 2026 года. По закону, каждый год можно присваивать не более двух званий. Претендовать на давне могут лица, потратившие на благотворительность более 10 млн рублей за год. Решение о присвоении Нисанову и Жукову званий приняли на заседании 8 апреля.

