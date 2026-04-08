Год Нисанов и Максим Жуков стали почетными благотворителями Петербурга

Депутаты Законодательного собрания 8 апреля проголосовали за присвоение звания "Почетный благотворитель Санкт-Петербурга" московскому бизнесмену Году Нисанову и руководителю Спортивной федерации бокса Максиму Жукову, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Нисанов занимает должность председателя совета директоров компании "Киевская площадь", которой принадлежат крупные торговые центры и другие объекты Москвы. В том числе гастроцентр "Депо" и гостиница "Украина". Издание Forbes оценивает состояние Нисанова в 3,4 млрд долларов. В феврале Нисанов, губернатор Петербурга Александр Беглов и помощник президента Николай Патрушев открыли в здании Пробирной палаты спортивный комплекс. Деньги на восстановление здания в центре Петербурга безвозмездно выделила компания Нисанова. За это Беглов вручил девелоперу знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Жуков также занят в сфере недвижимости. Как отмечают в пресс-службе парламента, он внёс большой вклад в развитие деятельности благотворительных организаций и перечисляет средства в ряд благотворительных фондов.

"Почетный благотворитель Санкт-Петербурга" – новое звание в городе. Городской парламент утвердил соответствующий закон лишь в конце января 2026 года. Определяет почетных благотворителей Заксобрание. Ежегодно присваивается не более двух званий. На них могут претендовать те, кто пожертвовал городу не менее 10 млн рублей.

