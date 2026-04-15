Бельский вручил Звереву медаль Минобороны

Депутат Законодательного собрания Борис Зверев получил 15 апреля медаль Министерства обороны "За морские заслуги в Арктике", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Награду парламентарию вручил спикер Заксобрания Александр Бельский на прошедшем пленарном заседании.

В беседе с ЗАКС.Ру Зверев уточнил, что был удостоен медали за службу в Военно-морском флоте во времена СССР. Депутат вышел в отставку в звании капитана 1 ранга.

— Это называется награда нашла героя, — поделился Зверев. — То есть прошло уже три с лишним десятка лет. [Медаль вручили] за службу, которая была тогда. Дальние походы, перехват нашего вероятного противника, готовность к его поражению.

Зверев служил на Северном флоте в период с 1972 по 1989 годы на подводных крейсерах стратегического назначения. Службу закончил в должности заместителя командира дивизии по электромеханической части, после чего до 1997 года руководил кафедрой Высших специальных офицерских классов ВМФ. В Заксобрание он был избран в сентябре 2021 года от КПРФ. В декабре 2022 года петербургское отделение КПРФ заявило о прекращении сотрудничества с депутатом из-за недовольства тем, как он голосует.

