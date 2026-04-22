Петербургский ЗакС окончательно утвердил порядок сбора наказов избирателей

Законодательное собрание Петербурга окончательно приняло проект постановления о порядке сбора наказов избирателей кандидатами во время предвыборной кампании, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ описывает процедуру сбора пожеланий петербуржцев для последующего рассмотрения органами законодательной власти.

Согласно тексту постановления, кандидат в депутаты должен будет в случае избрания передать в парламент все обращения от избирателей. Сами наказы не должны быть анонимными. Позже в течение длительного времени различные органы Заксобрания принимают решения о целесообразности того или иного предложения. Гарантий, что наказ будет реализован в действительности, нет. Избранные депутаты также не несут ответственности за неисполнение наказов. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о порядке сбора обращений.

Городской закон о наказах избирателях принят предыдущим созывом депутатов в 2021 году. Предполагалось, что такая норма пресечет попытки "популизма" среди кандидатов в депутаты.

