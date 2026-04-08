Депутатская безнаказанность

Спустя пять лет Законодательное собрание Петербурга вернулось к истории с наказами избирателей. Под занавес прошлого созыва депутатов парламент принял закон, обязывающий народных избранников собирать поручения от избирателей в период предвыборной кампании. Наказания за неисполнение положений закона нет. Гарантий, что наказы будут выполнены - тоже.

Процедурный вопрос

Депутаты Заксобрания на заседании 8 апреля приняли за основу проект постановления о порядке сбора и рассмотрения "наказов" избирателей. Эта такая форма обращений граждан Петербурга, законодательно оформленная перед очередными выборами летом 2021 года. Документ тогда подготовили депутаты от "Единой России". Предполагалось, что эта норма станет инструментом для оценки работы депутатов. ЗАКС.Ру подробно рассказывал, как принимался закон, который должен был стать "прививкой от популизма". Сам документ короткий. Наказы с указанием авторства поступают кандидатам в депутаты. После избрания депутаты обобщают полученные наказы и передают на рассмотрение в органы парламента. Потом парламентарии "осуществляют контроль за исполнением наказов" в пределах своих возможностей. ЗакС, в свою очередь, публикует наказы на своем сайте.

Все детали этой процедуры предлагалось урегулировать постановлением Заксобрания, как раз принятым на заседании спустя пять лет. По сути это тот же текст закона, но уточненный. Так, наказ можно передать "в ходе встреч с кандидатами" лично или же их доверенным лицам, либо "в ином порядке, определенном кандидатом".

Предполагается, что после избрания депутат в течение трех месяцев (хотя в законе говорится о двух месяцах) обобщает все письма и передает во фракцию, которую представляет. Фракция в течение месяца снова обобщает наказы и передает в комитет по законодательству. Важное уточнение: в комитет попадают только "одобренные ею [фракцией] перечни наказов". Не получившим одобрения инициативам, вероятно, хода не дадут.

Следующие три месяца комитет по законодательству изучает поступившие наказы на соответствие или несоответствие требованиям постановления. Поддержанные инициативы направляются в бюджетно-финансовый комитет, профильные комиссии и юридическое управление ЗакСа. На рассмотрение наказов у них тоже три месяца. Еще полгода комитет по законодательству рассматривает наказы с учетом позиций БФК и профильных комиссий. Срок может быть увеличен до девяти месяцев. За это время комитет по законодательству должен оценить "целесообразность внесения изменений" в законодательство. Следующий шаг – включение наказа в "сводный список наказов". Больше никаких требований к срокам исполнения нет

"Наказы избирателей, в отношении содержания которых <...> принято решение о целесообразности внесения изменений <...> включаются комитетом по законодательству собрания в сводный список наказов избирателей (далее - сводный список наказов избирателей), мероприятия по реализации которых разрабатываются на срок полномочий депутата собрания", – говорится в тексте проекта постановления.

Так, для определения "целесообразности" того или иного наказа может потребоваться максимум 19 месяцев, полтора года. Это треть срока полномочий депутата Законодательного собрания.

Поправки к документу будут собирать до конца недели. Единственным депутатом, который решил высказаться о проекте постановления, стал Михаил Амосов, который последовательно выступал против инициативы еще при ее обсуждении в 2021 году.

– А если он [депутат] не согласен с этими наказами? Если он не давал обещания работать по этим наказам? Здесь такого механизма не существует. Депутату такое право [оценивать целесообразность наказа] не дано. Это только комитет по законодательству должен делать. А он [депутат] выступает просто как передаточное звено. Мне кажется, как-то это неправильно. Здесь нарушается устоявшийся подход, согласно которому какая-то часть избирателей не может выступать от имени всех избирателей и заставлять кого-то что-то делать. Да, если вы во время избирательной кампании кому-то что-то обещали – ну конечно, вы будете это исполнять, если вы нормальный человек и вы дорожите своей репутацией. Для этого не нужен такой документ, – выступил Амосов.

Амосов вспомнил биографию братьев Кеннеди за авторством американиста Анатолия Громыко, прочитанную им ранее.

– Он отдельно акцентирует внимание на том, что Кеннеди когда-то написал книгу, которая была посвящена политическому мужеству. И главная идея, Громыко эту идею поддерживал, состояла в том, что политик должен иметь мужество сказать "нет" своим избирателям. Не согласиться с ними, когда он понимает, что это приведет к неверным результатам. Поэтому документ, который делает из депутата почтальона, мне не нравится, – закончил выступление Амосов.

Аналитическая история

Еще в 2021 году, после принятия закона, депутаты не до конца понимали, чего от них требует новелла о наказах. После избрания представители парламентских фракций рассказывали ЗАКС.Ру, что работают с обращениями избирателей постоянно, однако никакой отчетности от них не требовали. Корреспондент ЗАКС.Ру после внесения проекта постановления о правилах сбора наказов поинтересовался у депутатов, как они будут адаптироваться под новые требования. Кардинальных перемен в работе, судя по их ответам, не произойдет.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский, комментируя проект постановления, заявил, что определить уровень персональной ответственности при неисполнении наказа затруднительно. Решение по тому или иному вопросу коллегиально принимает депутатский корпус.

– Меру ответственности здесь определить очень сложно. У депутата есть конкретный наказ, с которым он идет, а Законодательное собрание большинством голосов принимает решение. Это очень сложно, обвинить депутата. Основная его задача – довести наказ до обсуждения. В идеальном – до принятия закона. Для этого процедура сейчас определена, – сказал Бельский.

За пять лет восприятие закона несколько изменилось. Вместо "прививки от популизма", про которую говорил бывший спикер Вячеслав Макаров, наказы избирателей представляют неким средством связи петербуржцев с парламентом. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина уверена, что новый порядок сможет подарить депутатам новые идеи от простых горожан.

– Здесь очень важно не выплеснуть ребенка. Если есть хорошие, услоно говоря, наказы – тогда стоит поднять до уровня комиссии и всего Заксобрания, что не всегда может сделать в одиночку депутат. Давайте воспримем этот документ не как некий "карательный", а такую аналитическую историю – есть ли интересные проекты. Либо мы забюрократизируем до невозможности, либо сделаем эту историю живой. Уверена, мы можем сделать историю живой. В этом законе ничего страшного нет, – уверена Шишкина.

Похожей позиции придерживаются и в "Единой России". Глава фракции Павел Крупник назвал важными желания горожан, но только когда предлагают разумные вещи.

– Я уверен, те люди, которые реально хотят вести диалог и предлагают разумные вещи, чтобы мы учитывали их в своей работе при принятии последующих законопроектов – нам эти мысли очень нужны и важны, – поделился Крупник.

Как наказывать?

Формально, ответственности за неисполнение наказов нет. Даже если парламентарий не пройдет полуторагодичную процедуру согласнований предложения избирателя в профильных комитетах и комиссиях, санкции ему не грозят. Это подтвердил спикер ЗакСа Бельский во время своего выступления на программе "Среда Бельского".

Отметим, некоторые опрошенные депутаты полагают, что единственный способ не допустить недобросовестного кандидата, который не станет исполнять наказы, до депутатского кресла – не голосовать за него.

– У нас наказаний и так очень много в жизни. Мы открыты в своей деятельности. Все, что мы делаем – мы стараемся для России. <...> Как с депутата спросить за его деятельность? Не избирайте. Не голосуйте за него, – советует единоросс Крупник.

Голосовать против не сдержавшего слово кандидата также предложила депутат от "Яблоко" Ольга Штанникова.

– Извините конечно, это [порядок сбора наказов] глупость. Депутаты и так получают наказы. Если их не выполнили – есть такой способ, не голосовать за депутата, – рассказала Штанникова.

Узнать, кто из кандидатов сдержит обещание, получится уже после выборов. Практичным советом о том, как выявить добросовестного политика, поделился лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов.

– Нужно, наверное, включать немножко интуицию, когда приходишь на избирательный участок. Ты должен посмотреть, что кандидат до этого сделал. Сделал полезное для общества – есть опыт работы на результат. Это в руках избирателей, – дмитрий Павлов.

"Включать интуицию" петербуржцам предстоит уже в сентябре. В городе будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Также выборы пройдут в четырех муниципальных образования.

Константин Леньков