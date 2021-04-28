"Впереди у нас еще много популистских законов"

Петербургский парламент 28 апреля с подачи "Единой России" принял за основу законопроект о наказах избирателей. В партии власти его назвали "прививкой от популизма". Оппозиция напомнила единороссам про их собственные несбывшиеся обещания и нежелание рассматривать законопроекты других фракций.

Проект закона "Единой России" о наказах стал главной темой последнего апрельского заседания ЗакСа. Согласно документу, если кандидат в депутаты ЗакСа получает обращения от избирателей во время предвыборной кампании, он должен взять их в работу в случае своего избрания.

Наказы обещают юридически оформлять, обобщать и выкладывать в открытом доступе. По словам одного из авторов инициативы, депутата Дениса Четырбока, в обобщенный перечень может попасть сколько угодно вопросов, главное, чтобы они были в компетенции городского парламента. Пока не ясно, как будут наказывать тех, кто пообещал, но не сдержал слово. Четырбок уверяет, что главное наказание настигнет таких депутатов перед следующими выборами.

- Это будет ему оценка на следующих выборах. Если он не выполняет наказы, значит не получит поддержку своих избирателей, - объяснил соавтор документа журналистам.

Единороссы утверждают, что новая инициатива поможет "дисциплинировать" кандидатов. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал закон "прививкой от популизма", а Четырбок уточнил, что исходит популизм, в основном, от оппозиционеров.

Проект о наказах избирателей вносится в городской парламент уже второй раз. В 2017 году точно такой же документ, подготовленный Четырбоком, был предварительно одобрен, но отложен в долгий ящик. Ближе к выборам об инициативе вспомнили и внесли вновь, теперь уже от лица всей фракции. Удачно совпало, что за день до первого чтения о невыполненных обещаниях рассуждал Владимир Путин, выступая на Совете законодателей в Таврическом дворце. Президент призвал кандидатов в депутаты всех уровней отказаться от "пустословия" и не порождать "ожидания, которым не суждено быть сбывшимися".

Глава государства упомянул при этом "негативную практику прошлых лет, в том числе 1990-х годов", но ничего не сказал про "Стратегию-2020", разработанную в 2008 году по его поручению и поддержанную "Единой Россией". Согласно этой концепции развития страны, к 2020 году уровень обеспеченности жильем граждан должен был составить 28-35 кв. м на человека, доля среднего класса вырасти до 40%, а средняя зарплата россиянина составить 2700$. В городском парламенте вспомнили и другое обещание президента - не повышать возраст выхода на пенсию.

- Если вспомнить из недавнего прошлого и замахнуться на гаранта нашей Конституции, он как-то публично говорил, что при нем повышения пенсионного возраста не будет, - напомнил депутат от КПРФ Александр Рассудов.

Лидер фракции "Партия роста" Оксана Дмитриева заявила, что если бы парламент был сформирован в соответствии с волеизъявлением граждан, то ни пенсионная реформа, ни другие непопулярные инициативы в нем никогда бы не прошли.

- Более того, когда формулировались публичные политические программы, нигде не было [прописано] ни о повышении пенсионного возраста, ни о повышении тарифов, ни о повышении платы за капитальный ремонт, - подчеркнула Дмитриева.

"Яблочник" Борис Вишневский заметил, что "Единая Россия" отклоняет, называя "пиаром" и "популизмом", инициативы, которые вносят представители других фракций. Например, он сам.

- Мне неизвестны избиратели, которые бы давали наказы повысить пенсионный возраст, - продолжил Вишневский. - Может быть, вам известны? Мне - нет. Или обнулить сроки президента, или сделать президентских друзей миллиардерами, или московскую реновацию распространить на всю страну с принудительным выселением несогласных выезжать, или принять законы, по которым невозможно выйти на улицу и высказать свое мнение, не рискуя получить сапогом в живот от тех, кому нам регулярно предлагают кланяться в пояс и шапку перед ними снимать, или запретить любое просвещение без санкции правительства.

Справоросс Алексей Ковалев назвал обсуждаемый законопроект "элементом пустозвонства, пиара и лишних, ничего не значащих обещаний". Беспартийный Михаил Амосов - "пустым и бессмысленным", предположив, что новые правила не будут работать. До недавнего времени состоявший в "Единой России" Андрей Анохин, пользуясь случаем, вновь обвинил действующий созыв парламента в недемократичности и заявил, что выполнение любого наказа будет невозможно, если депутаты не слушают друг друга.

Инициативу поддержал не так давно пополнивший ряды единороссов член фракции "Справедливая Россия" Александр Егоров:

- Из практики моего общения с жителями города: часть предложений по своей сути - это назревшая потребность законодательного регулирования общественных отношений в различных сферах и необходимость законодательного оформления таких идей.

Председатель парламента Вячеслав Макаров, когда настал его черед выйти на трибуну, сказал фразы, которые повторяет почти на каждом заседании: Заксобрание должно быть мощной точкой опоры для простых граждан, а дирижер ЗакСа - простой народ.

- Я буду подводить итоги выборов в Законодательное собрание, прошу отметить. Вот абсолютнейшее большинство сидящих здесь в зале, начиная с левого и заканчивая правым флангом, будут избраны в следующий состав, - пообещал Макаров. - Потому что то, что делали вы, - это, действительно, было желание помочь людям на территории.

В качестве примеров успешного взаимодействия парламента и избирателей он привел законы о "балконной амнистии" и о "наливайках". Последний, напомним, пришлось спешно переписывать после протестов и возмущений представителей малого бизнеса.

По словам Макарова, на удовлетворение всех народных наказов бюджета, конечно, не хватит, но как-то процесс взаимодействия с народным волеизъявлением упорядочивать надо. Тем более, что в ближайшем будущем ЗакС ждет "много популистских законов", пообещал его председатель:

- Это закон не для нас, это закон для простых людей, для избирателей. Мы с вами еще станем свидетелями многих интересных вещей, не только конкуренции партийной, но и другой. Впереди у нас еще много будет внесено популистских законов. Принимать - не принимать - решать вам. Но то, что надо хоть как-то упорядочить, это безусловно необходимо делать.

Других острых дискуссий в ходе заседания не было. Парламент спокойно и быстро принял новую версию проекта закона о детском омбудсмене, разрешил Смольному сносить невостребованные нежилые объекты и окончательно утвердил поправки в закон о зеленых насаждениях.

Все заседание продлилось менее двух часов. В конце из-за путинского указа о нерабочих днях отменили следующую встречу, планировавшуюся на 5 мая.

Главной околопарламентской новостью стали новые флажки на столах членов фракции "Партия роста". Теперь они красного, а не синего цвета, в соответствии с обновленной партийной символикой. Кстати, покинувший "Справедливую Россию" депутат Егоров по-прежнему заседает с флажком СР на столе, а бывший единоросс Анохин свою партийную атрибутику не выставлял уже на нескольких заседаниях. Без флажков также продолжают заседать Михаил Амосов, ушедший из "Яблока" и Максим Резник, разорвавший отношения с фракцией "Партия роста".

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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