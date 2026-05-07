Беглов поручил создать музей истории и строительства петербургского метро

Губернатор Александр Беглов 7 мая во время встречи с работниками метрополитена поручил открыть музей истории и строительства петербургского метро, сообщили в пресс-службе Смольного. Глава города предположил, что в музее могут экспонироваться модели проходческих щитов и другого горного оборудования. Также губернатор заявил, что в музее можно рассказать об уникальных станциях петербургской подземки и о достижениях специалистов, которые начинали строить метрополитен в Петербурге.

"Дал поручение создать музей истории ленинградского – петербургского метро и его строительства. В ближайшее время рассмотрим эти планы [...] Метро и метростроение Ленинграда-Петербурга – наше достояние. Этим нужно гордиться и обязательно рассказывать нашим детям ," - отметил Беглов.

На встрече 7 мая глава города передал коллективу петербургского метрополитена почетный знак "За успехи в труде", присужденный по указу президента Владимира Путина от 1 мая 2026 года. Торжественная церемония прошла в доме связи метрополитена на Васильевском острове. В мероприятии участвовали председатель Заксобрания Александр Бельский и начальник петербургского метрополитена Евгений Козин. В пресс-службе не уточнили, когда планируется открытие музея метро в Петербурге.

В апреле Смольный выпустил распоряжение об открытии экспозиции музея археологии в Красногвардейском районе. Поручение о строительстве выдвинул президент. Предполагается, что в новой экспозиции можно будет увидеть артефакты времен Петра I, найденные на Охтинском мысе.

