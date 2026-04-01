В Красногвардейском районе появится экспозиция музея археологии

Рядом с гостиницей "Охтинская" построят экспозицию петербургского музея археологии, сообщили 1 апреля в пресс-службе Смольного. Соответствующее распоряжение выпустил комитет по градостроительству и архитектуре. Поручение о строительстве новой экспозиции археологического музея выдвинул президент Владимир Путин. Подготовка проекта межевания и изменений проекта планировки территорий уже стартовала. Завершить работы по планировке планируют до конца 2026 года.

"Мы уделяем большое внимание сохранению исторического наследия, благоустройству территорий, созданию новых общественных пространств. <...> Перед разработчиками проекта поставлены важные задачи: объект должен органично вписываться в сложившийся городской ансамбль и стать новой достопримечательностью Северной столицы," - отметил губернатор Александр Беглов.

В новой экспозиции можно будет увидеть артефакты времен Петра I, найденные во время раскопок на Охтинском мысе. Экспонаты расскажут об освобождении русской крепости "Орешек", осаде шведской крепости "Ниеншанц", закладке Петропавловской крепости.

Накануне "Фонтанка" писала, что возле гостиницы "Охтинская" возведут культурно-досуговый объект. Для строительства рассматривали участок, ограниченный Большеохтинским проспектом, проспектом Шаумяна и улицей Помяловского.

Ранее на Большеохтинском проспекте планировали построить судебный квартал - комплекс зданий, куда должен переехать Верховный суд России. Однако строительство перенесли на Тучков буян в Петроградском районе.

