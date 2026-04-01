ЗакС утвердил треть Общественной палаты Петербурга

Депутаты Законодательного собрания на заседании 1 апреля утвердили 21 кандидатуру на включение в новый состав Общественной палаты Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Всего в объединении состоят 63 человека. Одна треть утверждается городским парламентом, другая – губернатором. Остальные избираются из числа общественных организаций. Всего в парламент поступила 31 заявка.

Большинство из утвержденного списка уже являлись членами Общественной палаты. По парламентской квоте в нее прошли:

директор "Петербург-концерт" Екатерина Артюшкина;

настоятель Дацана Буда Бадмаев;

общественник Александр Будяк;

директор ГТРК "Санкт-Петербург" Виталий Волков;

почетный гражданин Петербурга Василий Волобуев;

ректор СПбГУТ Руслан Киричек;

президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш;

учитель Второй Санкт-Петербургской гимнази Лариса Листова;

протоиерей Петр Мухин;

директор Морской технической академии Виктор Никитин;

почетный гражданин Петербурга Владимир Окрепилов;

муфтий Равиль Панчеев;

директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;

президент фонда "Добродомик" Александра Синяк;

директор "Шаг навстречу" Валерия Соколова;

директор Музыкального театра им. Шаляпина Юлия Стрижак;

директор "РТК-Медиа" Юрий Третьяков;

руководитель петербургского клуба десантников Александр Турков;

глава "Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" Анатолий Турчак;

главный редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих;

директор театра "Балтийский дом" Сергей Шуб.

Спикер Заксобрания Александр Бельский рассказал во время брифинга с журналистами, что хотел бы сохранить нынешний состав Общественной палаты в прежнем виде.

