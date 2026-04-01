Новости 1 апреля 2026, 14:47

ЗакС утвердил треть Общественной палаты Петербурга

Депутаты Законодательного собрания на заседании 1 апреля утвердили 21 кандидатуру на включение в новый состав Общественной палаты Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Всего в объединении состоят 63 человека. Одна треть утверждается городским парламентом, другая – губернатором. Остальные избираются из числа общественных организаций. Всего в парламент поступила 31 заявка.

Большинство из утвержденного списка уже являлись членами Общественной палаты. По парламентской квоте в нее прошли:

  • директор "Петербург-концерт" Екатерина Артюшкина;
  • настоятель Дацана Буда Бадмаев;
  • общественник Александр Будяк;
  • директор ГТРК "Санкт-Петербург" Виталий Волков;
  • почетный гражданин Петербурга Василий Волобуев;
  • ректор СПбГУТ Руслан Киричек;
  • президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш;
  • учитель Второй Санкт-Петербургской гимнази Лариса Листова;
  • протоиерей Петр Мухин;
  • директор Морской технической академии Виктор Никитин;
  • почетный гражданин Петербурга Владимир Окрепилов;
  • муфтий Равиль Панчеев;
  • директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;
  • президент фонда "Добродомик" Александра Синяк;
  • директор "Шаг навстречу" Валерия Соколова;
  • директор Музыкального театра им. Шаляпина Юлия Стрижак;
  • директор "РТК-Медиа" Юрий Третьяков;
  • руководитель петербургского клуба десантников Александр Турков;
  • глава "Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" Анатолий Турчак;
  • главный редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих;
  • директор театра "Балтийский дом" Сергей Шуб.

Спикер Заксобрания Александр Бельский рассказал во время брифинга с журналистами, что хотел бы сохранить нынешний состав Общественной палаты в прежнем виде.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


