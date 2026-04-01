ЗакС утвердил треть Общественной палаты Петербурга

Депутаты Законодательного собрания на заседании 1 апреля утвердили 21 кандидатуру на включение в новый состав Общественной палаты Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Всего в объединении состоят 63 человека. Одна треть утверждается городским парламентом, другая – губернатором. Остальные избираются из числа общественных организаций. Всего в парламент поступила 31 заявка.
Большинство из утвержденного списка уже являлись членами Общественной палаты. По парламентской квоте в нее прошли:
- директор "Петербург-концерт" Екатерина Артюшкина;
- настоятель Дацана Буда Бадмаев;
- общественник Александр Будяк;
- директор ГТРК "Санкт-Петербург" Виталий Волков;
- почетный гражданин Петербурга Василий Волобуев;
- ректор СПбГУТ Руслан Киричек;
- президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш;
- учитель Второй Санкт-Петербургской гимнази Лариса Листова;
- протоиерей Петр Мухин;
- директор Морской технической академии Виктор Никитин;
- почетный гражданин Петербурга Владимир Окрепилов;
- муфтий Равиль Панчеев;
- директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;
- президент фонда "Добродомик" Александра Синяк;
- директор "Шаг навстречу" Валерия Соколова;
- директор Музыкального театра им. Шаляпина Юлия Стрижак;
- директор "РТК-Медиа" Юрий Третьяков;
- руководитель петербургского клуба десантников Александр Турков;
- глава "Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" Анатолий Турчак;
- главный редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих;
- директор театра "Балтийский дом" Сергей Шуб.
Спикер Заксобрания Александр Бельский рассказал во время брифинга с журналистами, что хотел бы сохранить нынешний состав Общественной палаты в прежнем виде.