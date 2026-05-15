МО "Северный" проведет "День полярника" 23 мая в Муринском парке

Второй молодежный семейный фестиваль "День полярника" пройдет 23 мая в 14:00 на берегу Муринского ручья в Муринском парке, сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру глава МО "Северный" Юрий Куликов. Мероприятие посвятят Дню полярника и Дню муниципального округа МО "Северный", Году единства народов России, а также 90-летию Калининского района.

В рамках праздника гости смогут поучаствовать в семейных эстафетах, посетить планетарий и музей под открытым небом, мастер-классы пилотов радиоуправляемых водных и авиамоделей, посмотреть снежное шоу и попробовать традиционные блюда северных народов России. Как и в прошлом году, на фестивале станут доступны локации с северными оленями и хаски. На празднике также организуют байк-шоу, концерты этнической музыки и рок-групп.

Первый фестиваль "День полярника" состоялся в 2025 году. Он приурочен к Дню МО "Северный" и Всероссийскому дню полярника, который отмечается 21 мая. Фестиваль организован совместно с петербургским проектным офисом "Культурная столица" при поддержке комитета по внешним связям и администрации Калининского района. В программе мероприятия представили тематические площадки с северными оленями и хаски, экспозиции ледяных скульптур и арт‑инсталляции. По данным Куликова, в фестивале приняли участие 500 человек, при этом более 10 тысяч горожан стали зрителями мероприятия. В 2025 году "День полярника" стал самым креативным научно‑популярным событием премии Russian Event Awards и вошел в число лауреатов премии "Рупор".

В рамках "Дня полярника" создан проект "Маленький северный рай", победивший в середине апреля на конкурсе муниципальных практик "Верность Петербургу" в номинации "Наследие, которое нас объединяет".

Екатерина Гусева / Фото: Юрий Куликов