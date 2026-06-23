Испуганная лошадь чуть не сбила прохожих у станции "Технологический институт"

Вечером 22 июня прохожие заметили испуганную лошадь, которая бегала без сопровождения у станции метро "Технологический институт" в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщил канал "Мегаполис". По словам горожан, животное выбежало на проезжую часть, падало на ходу и создавало опасные ситуации для пешеходов и велосипедистов.

По информации канала, около 19:37 лошадь проскакала по 1-й Красноармейской улице в сторону Московского проспекта. Примерно в 20:00 на этой улице животное видели прохожие. По словам одного из горожан, лошадь выбежала на дорогу со 2-й Красноармейской улицы и едва не сбила велосипедиста и женщину-пешехода. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что животное падает, спотыкается, но продолжает бежать галопом по улицам, пересекает проезжую часть и мешает движению транспорта.

По версии одного из петербуржцев, лошадь могла сорваться и убежать от владельцев, испугавшись сумки, которую повесили на седло. Удалось ли поймать животное и где оно находится сейчас — неизвестно.

В июне 2025 года в Законодательном собрании единоросс Павел Крупник инициировал вопрос о целесообразности содержания лошадей в черте города. Тогда рабочая группа по использованию гужевого транспорта изучила гуманность задействования животных в такой работе. Ряд петербургских депутатов выступают за полный запрет этого вида транспорта, обосновывая свою позицию наличием недобросовестных предпринимателей, не обеспечивающих лошадям необходимый уход. Подробнее о предложениях парламентариев по регулированию работы гужевых повозок в Петербурге читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру