Не гони лошадей: В ЗакСе обсудили гужевой транспорт

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В Законодательном собрании Петербурга приступили к обсуждению возможных мер по урегулированию гужевого транспорта в Северной столице. На заседании рабочей группы 29 апреля свою позицию относительно будущего конных прогулок в центре города представили депутаты, чиновники Смольного и представители силовых ведомств. Как прошло обсуждение - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Инициатором встречи стал лидер фракции "Единая Россия" в городском парламенте Павел Крупник. За две недели до сегодняшнего мероприятия он выступил с предложением либо полностью запретить передвижение гужевых повозок и использование лошадей в городской среде, либо передать полномочия по организации таких конных прогулок чиновникам из городской администрации или ответственному бизнесу. В нынешнем виде, когда сомнительные предприниматели "паркуют" своих лошадей возле Исаакиевского собора, эта сфера существовать не должна, считает единоросс. Кроме того, он полагает, что в XXI веке такой вид транспорта потерял свою актуальность.

Основные претензии к представителям такой отрасли у депутатов заключаются в подозрительных работниках, среди которых, по их наблюдениям, бывают несовершеннолетние, а также не очень внятные требования к безопасности пассажиров и отходы жизнедеятельности такого транспорта. Напомним, в январе 2023 года карета, запряженная лошадьми наехала на пешеходов на Дворцовой площади. Еще Крупник напомнил о случае 2007 года, когда в Петербурге из-за аварии с гужевой повозкой погибла дочь мэра Сочи. Также у парламентариев есть сомнения по объему налогов, которые уплачивают извозчики. Крупник выяснил, что за час такой прогулки просят 15 тысяч рублей.

Выступление Крупника было более чем эмоциональным. Он задавался вопросом, почему у московского Кремля повозок нет, а в Петербурге такой вид предпринимательства в центре города существуют более 20 лет. Он отметил, что еще год назад пытался выяснить позицию бизнеса по этому вопросу, но безуспешно.

- Я за то, чтобы запретить. За год, коллеги, ко мне не обратился ни один участник бизнеса. Я же к ним обратился. Давайте мы все вместе поговорим с исполнительной властью, предоставим вам маршрут, который мы с вами разработаем на 10-15 лет. Пожалуйста, welcome, давайте обсуждать - ни одного звонка не было, коллеги. Из этого я исхожу, что бизнеса нет. Если мы с вами запретим сегодня - завтра никто не вспомнит, - заявил Крупник.

Отметим, ранее положительно о начинаниях Крупника высказывался председатель городского парламента Александр Бельский.

Что думают в Смольном и МВД?

В поддержку запрета на использование гужевых повозок выступил комитет по вопросам законности. Позицию ведомства представил зампред Сергей Лукьянов, который рассказал о различных несчастных случаях и извозчиках, которые не знают ПДД, а иногда садятся за вожжи в нетрезвом виде. Он отметил, что комитет на ситуацию никак повлиять не может из-за отсутствия полномочий. Впрочем, помимо запрета Лукьянов допустил появление специальных зон для такого вида транспорта.

Комитет по туризму фиксирует нулевой интерес гостей города к конным прогулкам, рассказал заместитель председателя комитета Илья Баннов. Также скудной статистикой поделились в комитете по промышленной политике. Сейчас в Петербурге формально действует только один предприниматель, который занимается перевозками на гужевом транспорте. Всего с соответствующим кодом ОКВЭД числятся две организации, однако одна из них, судя по данным ФНС, активной деятельности не ведет. Такие данные привел начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства комитета по промполитике Дмитрий Гуськов. Отчасти, это подтверждает предположение Крупника об отсутствии бизнеса как отдельной отрасли.

Представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Сороколетов рассказал, что гужевые повозки не представляют какой-либо ценности для петербургского трафика. Он допустил, что такой невостребованный вид транспорта можно исключить, однако он назвал этот вопрос спорным из-за сложностей реализации. В качестве меры он предположил, что ограничить движение повозок можно с помощью запрещающих знаков, однако это может повлиять на облик города.

Глава комитета по культуре Федор Болтин предложил не так радикально подходить к этой теме. Он опасается, что потенциальный запрет может навредить в некоторых случаях. Например, во время парада предусмотрены выступление представителей казачества - им нужно как-то добираться в центр города. Также он напомнил, что Петербурге регулярно проходят съемки фильмов с участием таких животных. Он предлагает разработать определенный список мер, чтобы ликвидировать лишь "серую" зону предпринимательства, но оставить "легальные" маршруты. Выслушав коллег из комитета он все же допустил, что из-за отсутствия запроса от горожан и бизнеса от гужевых повозок можно отказаться полностью.

Правоохранительные органы вполне однозначно поддерживают начинание Крупника, который призывает скорее запретить, чем реорганизовать конные прогулки. В МВД с сожалением констатировали, что действующее законодательство никаких особых требований к гужевому транспорту не предусматривает. Например, управлять повозкой можно с 14 лет без получения каких-либо прав, однако привлечь к ответственности за нарушения по КоАП можно лишь с 16-летнего возраста. Сами повозки никакими техосмотрами или обязательным страхованием не обременены. Такое положение дел не позволяет силовикам как-либо вмешиваться в их работу.

- С учетом существующей нормативной базы мы придерживаемся запрета, потому что никаких условий эксплуатации данного транспорта [нет]. Мы полагаем, лучше запретить, - рассказала сотрудница МВД Наталья Ильина.

Ее коллега из ГИБДД Нина Исакова добавила, что город имеет право самостоятельно регулировать ситуацию на дорогах и решать, где и какие дорожные знаки расставлять. Она также спросила присутствующих, считают ли они гуманным заставлять лошадей весь день передвигаться по асфальтированным дорогам.

- В город такой транспорт пускать нельзя. Лошади, они ходят по асфальту. Скажите мне пожалуйста, гуманно ли лошадь запрягать и водить ее целые сутки по асфальту? Как мы к этому относимся. Отходы животного - как с этим поступать? Перемещаясь по городу пешком неприятно становится. Коммунальные службы не всегда успевают этим заниматься, мы должны урегулировать, мы все цивилизованные люди, - уверена Исакова.

Участники встречи договорились окончательно оформить свои предложения до 1 июля. Из всего перечисленного на заседании рабочей группы можно выделить два возможных способа развития этой темы: ограничение движения гужевого транспорта в историческом центре, в частности, как предложила глава фракции КПРФ Ирина Иванова, на территории "Золотого треугольника" (район между Невским проспектом, Дворцовой набережной и набережной реки Фонтанки), и организация площадок для конных прогулок в более подходящих для этого местах. К последним отнесли Пушкинский район.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру