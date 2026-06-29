Мейксин рассказал о применении ИИ для проверки подписей от кандидатов

При проверке подписей избирателей в поддержку кандидатов на предстоящих выборах будет применяться технология с использованием искусственного интеллекта, рассказал 29 июня глава Горизбиркома Максим Мейксин на пресс-конференции в ТАСС. При этом итоговое решение о достоверности автографов будут принимать эксперты ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

— Подписи мы будем проверять с особой тщательностью. И, соответственно, такая процедура будет проводиться с использованием технического комплекса, который позволяет запоминать образы подписей, распознавать их и, соответственно, находить схожие подписи в различных папках, с представленных, соответственно, кандидатами и политическими партиями, — сообщил Мейксин.

Речь идет о системе СПТК-ПЛ, которую ранее разработала Центральная избирательная комиссия. Компьютер сличает отсканированные копии подписных листов и группирует подписи, сделанные похожим почерком, рассказал глава ГИК. В дальнейшем материалы изучает эксперт, который и выносит решение о достоверности представленных подписей избирателей.

Политические партии, не представленные в городском парламенте, должны будут представить не менее 20 190 подписей в свою поддержку. Для кандидатов, выдвигающихся по одномандатным избирательным округам, эта цифра будет колебаться в пределах от 3 969 до 5 926 подписей, в зависимости от числа зарегистрированных в округе избирателей.

Голосование на предстоящих выборах продлится с 18 по 20 сентября. В Петербурге будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Кроме того, состоятся выборы в МО "Автово" и довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру