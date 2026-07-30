Суд арестовал обвиняемого в издевательстве над голубем

Смольнинский районный суд до 24 сентября отправил под арест Владислава Кайля, обвиняемого в издевательстве над голубем, сообщили 29 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Инцидент произошел 25 июля возле дома по Лиговскому проспекту. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК).

Ранее фигурантам избирали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По данным пресс-службы судов, один из подозреваемых проигнорировал ограничения. Кайль выкладывал видеоролики в одном из мессенджеров. После ходатайства полицейских суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.

Об инциденте полицейские узнали из видеозаписи в интернете. Подозреваемых задержали в субботу, 25 июля. Им 23 и 25 лет, сообщили силовики. По статье о жестоком обращении с животными грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В июне в Петербурге возбудили уголовное дело по факту издевательства над декоративными крысами. Изувеченных животных нашли в Отдельном парке в Пушкине. У грызунов обнаружили ожоги и переломы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру