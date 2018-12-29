Приставы рассказали об отнятых у посетителей судов топоре, дубине и вилке

В 2018 году судебные приставы не позволили петербуржцам пронести в суды более 11,4 тысяч опасных предметов, в числе которых - оружие, боеприпасы и легковоспламеняющиеся вещества, сообщили в управлении ФССП по Петербургу.

Из необычных предметов, которые изъяли приставы у пришедших в суды – трость со встроенным клинком, кусок арматуры, туристический топор, металлический прут, телескопическая дубина. Вспомнили приставы и случай с корреспондентом ЗАКС.Ру Сергеем Еремеевым, которого не пустили в Дзержинский суд 18 декабря на заседание по делу Михаила Цакунова из-за вилки в рюкзаке. Пристав назвал столовый прибор запрещенным предметом и отказался пропустить журналиста, несмотря на то, что предназначалась она для такой мирной цели, как обед, и Еремеев был готов ее выбросить.

В ФССП утверждают, что журналист якобы «после некоторых препирательств» выбросил вилку в урну на территории суда, а на требование забрать ее и вынести из здания отказался и ушел. На самом деле Еремеев не препирался с приставом, а вилку выкинул в урну на улице после того, как сообщил главному редактору ЗАКС.Ру об инциденте. Однако пустить его в суд даже без выкинутой за пределами здания вилки все равно отказались.

Были и другие случаи, когда приставы Дзержинского суда конфликтовали с журналистами. Тот же пристав, что не пустил в суд Еремеева, на одном из заседаний заявлял, что охраняет пост от «неформалов» – так он назвал сотрудников СМИ. Также приставы этого суда также выгоняли журналистов с заседаний, а судья требовала отказаться от использования гаджетов.