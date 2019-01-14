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11:30

Защитники парка Малиновка проведут акцию у Мариинского дворца

Активисты, добивающиеся включения парка Малиновка в список зеленых насаждений особого пользования (ЗНОП) и протестующие против его застройки, сегодня, 14 января, проводят одиночный пикет у стен Мариинского дворца. Об этом сообщает Telegram-канал общественного движения "Красивый Петербург".

Помимо акции, они передадут депутатам, представляющим их интересы в данном вопросе, более 2300 подписей, собранных в защиту парка в Красногвардейском районе.

Напомним, что парламентариям Надежде Тихоновой, Борису Вишневскому и Максиму Резнику удалось подать коллективную поправку о включении парка в ЗНОП, несмотря на то, что преобладающие в ЗакСе единороссы такому развитию событий сопротивляются. 

Городское правительство долгие годы намеревалось построить в Малиновке православный храм, но в 2017 году после протестов местных жителей от этой идеи отказалось. Тем не менее, единороссы не стали голосовать за поправку о включении всего парка в перечень зеленых насаждений общего пользования, сохранив возможность застройки его территории.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров во время обсуждения Генплана города продолжил настаивать, что в Малиновке все-таки будет построен храм



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:32    
Хватит торговать нашей землёй. Выгнать всех торгашей из парков и из власти.

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