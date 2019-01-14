Защитники парка Малиновка проведут акцию у Мариинского дворца

Активисты, добивающиеся включения парка Малиновка в список зеленых насаждений особого пользования (ЗНОП) и протестующие против его застройки, сегодня, 14 января, проводят одиночный пикет у стен Мариинского дворца. Об этом сообщает Telegram-канал общественного движения "Красивый Петербург".

Помимо акции, они передадут депутатам, представляющим их интересы в данном вопросе, более 2300 подписей, собранных в защиту парка в Красногвардейском районе.

Напомним, что парламентариям Надежде Тихоновой, Борису Вишневскому и Максиму Резнику удалось подать коллективную поправку о включении парка в ЗНОП, несмотря на то, что преобладающие в ЗакСе единороссы такому развитию событий сопротивляются.

Городское правительство долгие годы намеревалось построить в Малиновке православный храм, но в 2017 году после протестов местных жителей от этой идеи отказалось. Тем не менее, единороссы не стали голосовать за поправку о включении всего парка в перечень зеленых насаждений общего пользования, сохранив возможность застройки его территории.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров во время обсуждения Генплана города продолжил настаивать, что в Малиновке все-таки будет построен храм.

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