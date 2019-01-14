Лев Щеглов: Пока Беглова от Полтавченко отличает только меньшая унылость

Подводя итог первых ста дней Александра Беглова на посту врио петербургского губернатора, профессор и общественный деятель Лев Щеглов подчеркнул, что не замечает какой-либо особо убедительной и продуктивной деятельности в его исполнении. Вместе с тем, на уровне вербальном отличие Беглова от его предшественника, Георгия Полтавченко, профессору в глаза бросается, о чем он рассказал в эфире "Эха Петербурга".

Он более публичен, больше произносит слов, в отличие от унылого Полтавченко он якобы бодр и дает много обещаний, то есть, в публичном поле наблюдается резкое отличие. — Лев Щеглов - об Александре Беглове

Этим, однако, с точки зрения эксперта, все и ограничивается: накопившиеся городские проблемы как были, так и остались в исходной точке, в числе которых - нескончаемый дорожный ремонт во Фрунзенском районе и низкое качество зимней уборки в историческом центре. Правда, замечает Щеглов, персонально действующему врио это трудно поставить в вину.

"Это то, что происходит последние лет пятнадцать", - признал он.

Беглов сменил Полтавченко на посту городского главы 3 октября 2018-го года. В декабре последний возглавил совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.